Футбол
РИА Новости«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "Зенита". В другом матче дня московский "Локомотив" дома уступил "Ростову" (Ростов-на-Дону) – 2:3.
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Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
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