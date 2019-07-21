Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

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Происшествия Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.

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