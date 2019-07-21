Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛГазета.Ru 16:34

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Только «Зенит» и «Урал» выиграли в обоих турах РПЛ. Екатеринбуржцы лидируют в таблице

Sports.ru16:40

Видеообзор победы «Зенита» над «Сочи» на «Фиште»

Sport.ru18:14

Дзюба: «Бессонная ночь была ужасная. Горло пылает, воду не могу пить, мечтаю поесть, если честно»

Sport24.ru17:50

«Сочи» — «Зенит» — 0:2, 21 июля 2019: обзор матча РПЛ

Чемпионат16:40

В Сочи голы Азмуна и Оздоева вывели «Зенит» в лидеры РПЛ

МК-Спорт19:16

«Зенит» обыграл «Сочи»

Советский спорт16:33

«Зенит» обыграл «Сочи» благодаря голам Азмуна и Оздоева

Матч ТВ16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Экономика

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:55
Политика

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Технологии

Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш

В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты

Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы

Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Политика

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»

Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Армия и оружие

F-35 не может достичь нужной боеготовности из-за фонаря кабины

F-35 не сможет достичь заявленной цели в 80% боеготовности в этом году.
Обновлено в 03:20
Космос

Рогозин считает, что робот «Федор» поможет в освоении дальнего космоса

Обновлено вчера в 14:16
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Происшествия

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Обновлено в 07:21
Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено в 08:41
Космос

Астронавт назвал лысых более приспособленными для космоса

Лысая голова является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты, заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 19 июля в 19:16
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика

Украинский избирательный участок заменил сейф кастрюлей

Кастрюлю в качестве сейфа использовали на избирательном участке в Кировоградской области.
Обновлено в 08:39
Общество

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Политика

Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь

Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»

Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем

Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:24
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное