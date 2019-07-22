Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболуКрасная весна вчера в 16:29

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Питерский «Зенит» на выезде переиграл футбольный клуб «Сочи» 21 июля в матче 2-го тура чемпионата России. Исход встречи предопределил пенальти, назначенный в ворота «Сочи» на 30-й минуте матча. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун его успешно реализовал.
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