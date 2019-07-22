Питерский «Зенит» на выезде переиграл футбольный клуб «Сочи» 21 июля в матче 2-го тура чемпионата России. Исход встречи предопределил пенальти, назначенный в ворота «Сочи» на 30-й минуте матча. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун его успешно реализовал.

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

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