Футбол

Волейбольный «Зенит» одержал победу в дебютном матче Лиги чемпионов
Невские Новости
вчера в 16:27

По результатам решающей партии питерцы всё-таки дожали соперника и одержали победу (16:14). Напомним, что следующий матч команда из Петербурга проведёт в субботу, 24 ноября, на выезде против самарской «Новы» в рамках чемпионата России.
Невские Новостивчера в 16:27

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Эверилл: игра с питерским «Зенитом» была равной, мы разочарованы поражением

Чемпионат03:01

Волейбольный «Зенит» одержал победу в дебютном матче Лиги чемпионов

Невские Новостивчера в 16:27

«Зенит» обыграл «Шомон» в волейбольной Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:00

Тейлор Эйврилл: «„Зенит“ давал много возможностей зарабатывать очки»

Матч ТВвчера в 15:28

Тейлор Эйврилл: «„Зенит“ давал много возможностей зарабатывать очки»

Sportbox.RUвчера в 15:24

Волейбольный «Зенит» начал выступление в Лиге чемпионов с победы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:42

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Шомон» в стартовом матче ЛЧ

РИА Новостивчера в 14:31
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Футбол

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:51
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Франкфурт» в волейбольной Лиге чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл немецкий "Франкфурт" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Енисею» разрешили принять «Ахмат» в крытом манеже

Бюро исполкома РФС разрешило "Енисею" принять "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ в крытом манеже в Красноярске, сообщает официальный сайт союза.
Обновлено в 13:46
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает курицу

Француз целует, лижет и шлепает мертвое животное.
Обновлено в 13:54
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо»

Обновлено в 13:23
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:34
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 12:56
Футбол

«Зенит» может подписать Лаксальта. Летом переговоры сорвались

Летом сообщалось, что «Зенит» вел переговоры о трансфере Лаксальта, но не cмог договориться с «Дженоа» о сумме перехода.
Обновлено в 13:49
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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