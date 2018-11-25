Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве
Советский спорт
05:59

Футболисты "Зенита" обыграли "Ростов" в матче 15-го тура молодежного первенства России 3:1. В составе победителей отличились Никита Симдянкин, Алексей Плотников и Александр Некрасов. Единственный гол донского клуба на счету Гочи Гогричиани.
Советский спорт05:59

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«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в молодежном первенстве России

РИА Новости06:58

Молодёжка «Зенита» победила «Ростов», трижды забив в конце матча

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«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства, «Краснодар» разгромил «Арсенал»

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«Зенит» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежного первенства, «Краснодар» разгромил «Арсенал»

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«Зенит» вырвал волевую победу у «Ростова» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс06:05

«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Советский спорт05:59

«Зенит» победил «Ростов» в молодежном первенстве, забив два гола в компенсированное время

Sport24.ru05:53
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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