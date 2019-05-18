Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:51
В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Зенит" обыграл "Ростов" в гостях со счетом 4:1.
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Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Общество
Последствия мощного смерча на Украине показали на видео
На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Unisoc готовится к производству 5G-модемов
Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Обновлено в 07:52
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия
177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо
Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
В Австрии распустят правящую коалицию после скандала с вице-канцлером
Австрийский канцлер Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Музыка
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Политика
Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком
Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В МИД Ирана заявили, что страна не желает войны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не желает войны.
Обновлено в 07:17
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26