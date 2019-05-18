Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:51

Ростов — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Зенит" обыграл "Ростов" в гостях со счетом 4:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежного чемпионата

Sport24.ru08:33

Молодежка «Зенита» разгромила «Ростов»

Советский спорт08:06

Молодежка ФК «Ростов» дома уступила «Зениту»

Дон-ТР08:21

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат07:55

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс07:51

Молодежка «Ростова» была разгромлена сверстниками из «Зенита»

Rostof.ru08:39

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

Матч ТВ07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Обновлено в 05:37
Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Общество

Последствия мощного смерча на Украине показали на видео

На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Гаджеты

Unisoc готовится к производству 5G-модемов

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Обновлено в 07:52
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

В Австрии распустят правящую коалицию после скандала с вице-канцлером

Австрийский канцлер Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 06:46
Общество

В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Олеся Судзиловская поделилась способом похудения

Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Музыка

Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Политика

Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:24
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком

Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В МИД Ирана заявили, что страна не желает войны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не желает войны.
Обновлено в 07:17
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное