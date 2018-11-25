Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
Газета.Ru
12:55

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Рагнар Сигурдссон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.
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