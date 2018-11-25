Футбол
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата РоссииГазета.Ru12:55
Себастьян Дриусси
|12′
|35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
|63′
|66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
|78′
|78′
Александр Зуев
Артем Щадин
|79′
Рагнар Сигурдссон
|81′
Аяз Гулиев
|86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
|87′
|89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
|89′
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
23
Мевля
27
Оздоев
14
Кузяев
20
Мак
3
Терентьев
8
Краневиттер
22
Дзюба
11
Дриусси
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
84
Гацкан
7
Юсупов
8
Гулиев
23
Кьяртанссон
92
Щадин
11
Ионов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин.
Газета.Ru12:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Футбол
«Спартак» выиграл с новым тренером
Обновлено в 17:50
Футбол
Хет-трик Товена принес «Марселю» волевую победу над «Амьеном»
Обновлено в 17:15
Футбол
«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено в 16:59
Футбол
«Палмейрас» в 10-й раз в истории стал чемпионом Бразилии
Обновлено в 18:39
Футбол
Победа над «Бетисом» стала для «Вильярреала» первой за два месяца
Обновлено в 17:01
Футбол
Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе
Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 19:03
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»
Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол
Игорь Черевченко: «Говорил ребятам, что нам не хватает агрессии»
Обновлено в 14:03
Футбол
Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 16:10
Футбол
Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:52
Футбол
Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии
В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено в 16:50
Футбол
«Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях
После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».
Обновлено в 13:24
Футбол
«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»
В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».
Обновлено в 13:10
Футбол
Рыболовлев вернулся из России в Монако
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, после празднования своего дня рождения в России вернулся в княжество.
Обновлено в 18:56
Футбол
Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы
Обновлено в 13:22