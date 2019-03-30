Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 12:54

«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей два гола записал на свой счет Максим Бачинский, еще один раз отличился Алексей Плотников.
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«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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