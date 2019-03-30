Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 12:54
«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей два гола записал на свой счет Максим Бачинский, еще один раз отличился Алексей Плотников.
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