Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Интернете Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.

Футбол «Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Шоу-бизнес Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Актриса адресовала нежные строки экс-супругу — актеру театра и кино Гоше Куценко.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Игры Дополнение Scalebreaker появится в The Elder Scrolls Online 12 августа В ходе выставки QuakeCon 2019 компания ZeniMax объявила даты релиза нового дополнения Scalebreaker к MMORPG The Elder Scrolls Online.

Культура Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.

Общество Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.

Футбол «Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».

Энергетика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.

Происшествия У берегов Японии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Наука Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото Джоли В Сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Авто Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.