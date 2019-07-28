Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛREGNUM 09:06

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сердар Азмун — автор самого быстрого гола в этом сезоне

Sport.ru07:59

Азмун забил «Оренбургу» уже на 11-й секунде. «Зенит» снова победил в «Газпром»-дерби

Sport24.ru09:00

«Зенит» отмаялся на оренбургской синтетике, победив за счет голов Азмуна и Дзюбы. Хотя хозяева могли оформить даже хет-трик

Спорт уик-энд09:15

«Оренбург» – «Зенит» – 0:2, 27 июля 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат09:10

«Зенит» победил «Оренбург» на выезде со счетом 0:2

Телеканал Санкт-Петербург09:38

«Зенит» обыграл «Оренбург» и вышел на первое место в РПЛ

Матч ТВ08:59

«Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) и стал единоличным лидером РПЛ с 9 очками после 3 туров

Sports.ru08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Обновлено в 08:34
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.
Обновлено в 10:49
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Интернете

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге ждут начала Главного военно-морского парада

До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов.
Обновлено в 01:56
Общество

Масштабные пожары в Сибири попали на видео

Обновлено в 11:08
Футбол

«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля

Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек

В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу

Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Актриса адресовала нежные строки экс-супругу — актеру театра и кино Гоше Куценко.
Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Игры

Дополнение Scalebreaker появится в The Elder Scrolls Online 12 августа

В ходе выставки QuakeCon 2019 компания ZeniMax объявила даты релиза нового дополнения Scalebreaker к MMORPG The Elder Scrolls Online.
Обновлено в 10:21
Культура

Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Общество

Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными

От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.
Обновлено в 05:07
Футбол

«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика

Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».
Обновлено в 09:41
Энергетика

Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян

Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Наука

Ледники Аляски тают в 100 раз быстрее прогнозов

Подводный ледник Леконт (к югу от столицы штата) теряет массу в сто раз быстрее спрогнозированных темпов.
Обновлено 26 июля в 01:22
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото Джоли

В Сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге

Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Авто

Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда

Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Происшествия

СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье

Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное