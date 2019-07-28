Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛREGNUM 09:06

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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