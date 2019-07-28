Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» в выездном матчеNeva.Today 09:42

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Матч проходил в рамках третьего тура российской премьер-лиги и закончился со счетом 2:0. Первый гол на 11-й секунде матча принадлежал иранскому нападающему сине-бело-голубых Седару Азмуну, которому помог Артем Дзюба. Этот гол стал самым быстрым для петербуржцев за всю историю чемпионатов России.
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