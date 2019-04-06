Футбол
«Зенит» обыграл «Локомотив» в молодежном первенствеLiveSport.ru 09:15
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 22-го тура молодежного первенства России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 22-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Локо" Николай Титков.
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