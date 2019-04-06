Футбол

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 07:50

Локомотив — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды. На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Николай Титков.
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