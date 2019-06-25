Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс вчера в 13:52

"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" на сборе в Австрии – 1:0. Единственный гол забил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, реализовав пенальти в начале второго тайма.
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Гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Левски» (видео)

Советский спортвчера в 14:09

«Зенит» победил на глазах у Черчесова. Дзюба вышел, но не забил

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

Семак ждет новичков, «Зенит» побеждает при экстремальной жаре на глазах у Черчесова. Репортаж из Австрии

Матч ТВвчера в 15:35

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Чемпионатвчера в 13:51

«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:52

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Sports.ruвчера в 05:00

«Зенит» играет в теннис. Подопечные Семака разгромили австрийский «Ваккер» со счетом 6:1

Санкт-Петербургские ведомости24 июня в 01:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ

В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество

Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Chevrolet Camaro станет историей

В новом отчете Muscle Cars and Trucks утверждается, что прекращение производства вполне может произойти, так как проект Camaro следующего поколения приостановлен без видимого будущего после 2023 года.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei

Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Спорт

Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек

Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Космос

Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Общество

В Минпромторге объяснили большие траты Мантурова на командировки

Во вторник издание «Ведомости», ссылаясь на организацию Transparency International Russia сообщило, что в 2016 и 2017 году Минпромторг потратил на командировки своих сотрудников порядка 20 миллионов рублей.
Обновлено в 00:16
Политика

Володин заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, заявил, что Россия может отказаться от работы в ПАСЕ, если делегация РФ не получит полноценных прав в Ассамблее.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В США подросток случайно застрелил брата-близнеца

Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын по неосторожности застрелил брата-близнеца.
Обновлено в 03:49
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Энергетика

Бензин в России может опять подорожать

Напомним, что цены на бензин были заморожены в 2018 году после соглашения Правительства РФ и нефтяных компаний.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»

На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Политика

Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги

На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
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