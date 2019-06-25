Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс вчера в 13:52
"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" на сборе в Австрии – 1:0. Единственный гол забил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, реализовав пенальти в начале второго тайма.
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«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:52
«Зенит» играет в теннис. Подопечные Семака разгромили австрийский «Ваккер» со счетом 6:1
Санкт-Петербургские ведомости24 июня в 01:30
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