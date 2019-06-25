Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс вчера в 13:52

"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" на сборе в Австрии – 1:0. Единственный гол забил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, реализовав пенальти в начале второго тайма.
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Гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Левски» (видео)

Советский спортвчера в 14:09

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Sports.ruвчера в 05:00

Семак ждет новичков, «Зенит» побеждает при экстремальной жаре на глазах у Черчесова. Репортаж из Австрии

Матч ТВвчера в 15:35

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Чемпионатвчера в 13:51

«Зенит» победил на глазах у Черчесова. Дзюба вышел, но не забил

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:52

«Зенит» играет в теннис. Подопечные Семака разгромили австрийский «Ваккер» со счетом 6:1

Санкт-Петербургские ведомости24 июня в 01:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:37, Вашингтон
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено вчера в 12:01
Общество

Омск попал в десятку самых агрессивных городов

Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено вчера в 09:07
Космос

Вселенные с двумя измерениями могут быть обитаемыми

Ученые сделали вывод, что законы физики во Вселенной с двумя пространственными и одним временным измерениями допускают существование жизни.
Обновлено в 00:16
Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

В Приморье приняли закон о переименовании администрации края

Депутаты Заксобрания Приморского края приняли закон о переименовании региональной администрации в правительство.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
Обновлено 22 июня в 17:04
Происшествия

Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Появилось видео задержания осужденного за шпионаж гражданина Польши

Обновлено вчера в 07:15
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Общество

ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено вчера в 19:44
Театры

Роман Абрамович поможет построить новое здание оперного театра в Перми

Обновлено вчера в 04:02
Здоровье

Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России

Выросло количество инфекционных больных, пересекающих границу России.
Обновлено в 00:18
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено вчера в 03:09
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона

Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено вчера в 05:36
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