Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу АзмунаСпорт-Экспресс 13:52
"Зенит" добился минимальной победы в товарищеском матче с "Левски" на сборе в Австрии – 1:0. Единственный гол забил форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, реализовав пенальти в начале второго тайма.
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«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»
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