Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:41

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:2.
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