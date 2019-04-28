Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2Известия 12:05

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2 в матче 26-го тура чемпионата России, пишет 28 апреля «Спорт-Экспресс». Таким образом, команда из Санкт-Петербурга сохранила лидерство, набрав 57 очков. Самарский клуб занял 13-е место в турнирной таблице.
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