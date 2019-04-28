Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов», Азмун оформил дубльLiveSport.ru 11:29

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России. Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубли Азмуна и Ткачука — в видеообзоре матча «Зенит» — «Крылья Советов»

Чемпионат16:23

«Зенит» вернулся в Лигу чемпионов, битва за миллионы в РПЛ, Квята торпедировали в Баку

Спорт-Экспресс12:00

«Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

РИА Новости11:28

«Зенит» отдал второй тайм «Крыльям» – владение 32% на 68%, меньше ударов, забили в контратаке. Семак объяснил это усталостью

Sports.ru15:19

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов»

Матч ТВ11:24

«Зенит» вел 3:0 и чуть не упустил победу. Но «Крылья» не совершили чудо

Sport24.ru11:25

Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству

Советский спорт11:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Единоборства

Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Здоровье

Запретят ли рожать тем, кому за 50?

Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Наука

Разработано устройство, которое превращает сигналы мозга в речь

Искусственному интеллекту под силу перевести сигналы мозга в речь, говорит Четан Пандаринат, нейроинженер из университета Эмори в Атланте (США).
Обновлено 26 апреля в 02:55
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

Обновлено в 07:20
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Энергетика

«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Общество

Пять ситуаций, в которых нельзя расплачиваться пластиковой картой

В последнее время пластиковыми картами расплачиваются все больше людей.
Обновлено в 16:22
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Миланом». Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине.
Обновлено в 16:41
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Политика

В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу

Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Экономика

Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом

Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Религия

Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 12:28
Космос

NASA испытывает в космосе робопчел

Всего в эксперименте будет задействовано три робопчелы, две уже находятся на станции, еще одна должна туда прибыть летом.
Обновлено в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное