Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в МосквеМосковский Комсомолец вчера в 13:59
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Мячи забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Нападающий сборной России открыл счет на 10 минуте, выйдя один на один.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голы Дзюбы и Оздоева и невероятный промах Азмуна. Обзор матча «Динамо» — «Зенит»
Чемпионатвчера в 16:45
Юсупов получил красную в игре с «Зенитом». Во всех субботних матчах РПЛ были удаления
Sports.ruвчера в 13:46
Позолотил руку. Дзюба забил победный гол, получив приветствие от Овечкина
Спорт-Экспрессвчера в 14:45
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:24, Вашингтон
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Обновлено в 00:54
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают
Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
Обновлено вчера в 22:04
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Обновлено вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
Пока муж в отъезде Заворотнюк поддалась ностальгии и решила пересмотреть сериал "Моя прекрасная няня", принесший ей бешеную популярность.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что планировал пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Гаджеты
Vivo выпустит смартфон с тройной камерой и мощным аккумулятором
В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные о новом смартфоне Vivo среднего уровня: аппарат имеет кодовое обозначение V1928A.
Обновлено вчера в 08:07
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Поклонников Елены Малышевой ждёт тяжёлое разочарование
Прославленный режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой девятый фильм.
Обновлено в 01:00
Общество
Национальная библиотека Китая переходит на цифровой формат
Благодаря наличию цифровых версий, быстро растет доступ к книгам, так как читатели получили возможность свободно знакомиться с онлайн-текстами.
Обновлено вчера в 07:11
Здоровье
Этот вкусный продукт снизит повышенное давление без таблеток
Как оказалось, ставшие привычными и для россиян орехи кешью способны понизить повышенное артериальное давление и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
Военные Израиля вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Ранее сообщалось, что военнослужащие израильской армии застрелили четырёх вооружённых палестинцев в ходе конфликта, произошедшего при попытке последних пересечь границу сектора Газа.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском
Возгорание на военных складах под городом Ачинск в Красноярском крае, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировано.
Обновлено в 01:34