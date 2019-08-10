Состоялся матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Счет в матче открыл Артем Дзюба, отличившийся на 10-й минуте встречи.

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