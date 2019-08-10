Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и ОздоеваSport24.ru 13:56
Состоялся матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Счет в матче открыл Артем Дзюба, отличившийся на 10-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Прокуратура провела проверку центра, в ходе которой выяснилось, что к занятиям допускали детей с инфекционными заболеваниями.
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Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
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