Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и ОздоеваSport24.ru 13:56
Состоялся матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Счет в матче открыл Артем Дзюба, отличившийся на 10-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Экономика
Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»
Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 05:16
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Волейбол
Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились»
Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 14:36
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Космос
Ненужного «Роскосмосу» робота отправят в коммерцию
Робот-ассистент космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", будет перенаправлен для использования проектах на коммерческой основе.
Обновлено в 21:49
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Жителей деревни Каменка эвакуируют после новых взрывов под Ачинском
Жителей деревни Каменка эвакуируют после серии взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено вчера в 13:28
Технологии
Бывший эксперт Google по этике призвал отказаться от технологий, превращающих людей в управляемое стадо
Тристан Харрис, бывший специалист Google по этике, занимавшийся в компании вопросами исследования и управления человеческими убежденими, в интервью Associated Press призвал включать мозги и отказываться от технологий, превращаюих людей в управляемое стадо.
Обновлено в 20:57
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено вчера в 16:13
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Футбол
Гол Феликса принес «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51