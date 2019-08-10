Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и ОздоеваSport24.ru 13:56
Состоялся матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Счет в матче открыл Артем Дзюба, отличившийся на 10-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Футбол
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Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Экономика
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Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
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Стрельба произошла в мечети в Норвегии, по крайней мере один человек убит, есть также один пострадавший.
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Обновлено в 11:15
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Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
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Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии
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Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
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«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Виллемом II»
Обновлено в 17:25
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Обновлено в 14:27
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Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети
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Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.
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Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Влад Соколовский оплатил матери пластическую операцию
Российский певец Влад Соколовский обратился за помощью к знаменитому пластическому хирургу Сергею Блохину и оплатил операцию своей маме.
Обновлено в 10:25
Здоровье
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Обновлено в 05:07
Общество
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Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
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Обновлено в 15:18
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Футбол
Руслан Камболов: «Самое сложное для „Краснодара“ было удержать победу»
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после победы над «Рубином» (1:0) в рамках 5-го тура чемпионата России остался доволен игрой, но не понял решения главного арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 16:54