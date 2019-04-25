Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и АзмунаREGNUM 00:28

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
В составе «Зенита» голы забили нападающие Артём Дзюба на 60-й минуте и Сердар Азмун на 66-й минуте. На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, на счету команды 54 очка в 25 матчах.
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