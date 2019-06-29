Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 12:34

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
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Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»

Советский спорт12:37

«Зенит» победил под крики «Spartak Moscow»

Спорт-Экспресс12:45

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Газета.Ru15:16

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

Матч ТВ12:25

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна

Чемпионат12:21

«Зенит» — «Црвена Звезда» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru13:34

Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Црвену Звезду» и «Гонвед», «Динамо» выиграло у «Аполлона»

Sports.ru04:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Футбол

ЦСКА нацелился на форварда «Штутгарта»

Руководство ЦСКА планирует начать переговоры по трансферу нападающего «Штутгарта» Николаса Гонсалеса, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:56
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:30
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Политика

Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании

Как передает «Интерфакс», на встрече с президентом России Владимиром Путины в Осаке Тереза Мэй, которая пока остается главой правительства Великобритании, заявила, что нормализация отношений между двумя государствами невозможна из-за «безответственной и дестабилизирующей деятельности» России.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Футбол

Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»

Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 16:53
Политика

Крымчане потребовали в ООН вернуть права русским в Восточной Европе

Обновлено в 12:29
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»

Обновлено в 14:49
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Обновлено в 10:10
Общество

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Путин прокомментировал уголовное дело в отношении основателя «Рольфа»

Глава государства заявил, что ему ничего не известно об этом деле, он пообещал запросить дополнительную информацию Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено 27 июня в 14:00
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
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