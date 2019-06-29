Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 12:34

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
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Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»

Советский спорт12:37

«Зенит» — «Црвена Звезда» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru13:34

Как «Зенит» обыграл «Црвену Звезду»: видеообзор матча

Sport.ru15:00

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

Матч ТВ12:25

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна

Чемпионат12:21

«Зенит» победил под крики «Spartak Moscow»

Спорт-Экспресс12:45

«Зенит» назвал состав на матч против «Црвены Звезды»

Soccer.ru10:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Политика

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Интернет

Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова объяснила наезд Шуры с обвинениями в алкоголизме

Звезда 90-х Марина Хлебникова оказалась в центре скандала. Певец Шура, посмотрев последние фотографии певицы, едва не взвыл от ужаса.
Обновлено в 04:01
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Обновлено в 18:36
Музыка

Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»

Обновлено вчера в 14:14
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Футбол

Федор Чалов: «Рад, что Влашич остался в команде»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о подписании контракта между московским клубом и полузащитником Николой Влашичем.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Транспорт

Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Обновлено в 07:53
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Спорт

Российские спортсмены за день завоевали 12 наград Европейских игр

Обновлено в 16:23
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
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Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
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