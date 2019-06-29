Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 12:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова объяснила наезд Шуры с обвинениями в алкоголизме
Звезда 90-х Марина Хлебникова оказалась в центре скандала. Певец Шура, посмотрев последние фотографии певицы, едва не взвыл от ужаса.
Обновлено в 04:01
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин и Абэ обсудят мирный договор
Обновлено в 06:11
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Футбол
Федор Чалов: «Рад, что Влашич остался в команде»
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о подписании контракта между московским клубом и полузащитником Николой Влашичем.
Обновлено в 14:40
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02