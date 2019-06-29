Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 12:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Происшествия
Городская ярмарка горит в Магнитогорске
Сообщение о возникшем на центральной городской ярмарке возгорании поступило в 02.16 (00.16 по московскому времени).
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес
Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал
Многодетная мама певица Жасмин, как и многие звездные родители немало времени и постов в социальной сети Instagram уделяет рассказам, советами или рассуждениям о воспитании детей.
Обновлено в 19:16
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Наука
Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Владимир Сипягин выехал на место взрыва в Коврове
Обновлено в 08:12
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Политика
«Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами
Российский лоукостер "Победа" может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.
Обновлено в 10:32
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял нападающего Фила Кессела в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Общество
Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган
Обновлено в 19:43
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Обновлено в 16:01
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Происшествия
В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Общество
Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря
Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28