Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 12:34

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
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Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

Матч ТВ12:25

«Зенит» — «Црвена Звезда» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru13:34

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Газета.Ru15:16

Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»

Советский спорт12:37

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна

Чемпионат12:21

«Зенит» победил под крики «Spartak Moscow»

Спорт-Экспресс12:45

Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Црвену Звезду» и «Гонвед», «Динамо» выиграло у «Аполлона»

Sports.ru04:31
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Происшествия

Городская ярмарка горит в Магнитогорске

Сообщение о возникшем на центральной городской ярмарке возгорании поступило в 02.16 (00.16 по московскому времени).
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес

Жасмин пока не хочет, чтобы ее 21-летний сын работал

Многодетная мама певица Жасмин, как и многие звездные родители немало времени и постов в социальной сети Instagram уделяет рассказам, советами или рассуждениям о воспитании детей.
Обновлено в 19:16
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 17:36
Политика

Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Наука

Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Владимир Сипягин выехал на место взрыва в Коврове

Обновлено в 08:12
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

«Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами

Российский лоукостер "Победа" может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.
Обновлено в 10:32
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Хоккей

Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял нападающего Фила Кессела в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
Обновлено в 20:22
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено в 21:01
Общество

Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган

Обновлено в 19:43
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Обновлено в 16:01
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
Происшествия

В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах

Обновлено в 19:35
Общество

Детей из пострадавших от наводнения районов отправят в летние лагеря

Президент России Владимир Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения районов в Иркутской области.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
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Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
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