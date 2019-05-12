Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матчеАиФ Санкт-Петербург 01:03

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Встреча прошла в воскресенье, 12 мая Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА в домашнем матче. Встреча в рамках 28-го тура чемпионата России прошла в северной столице в воскресенье, 12 мая. В составе хозяев дважды отличился Себастьян Дриусси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Беглов поделился эмоциями после победы «Зенита» над ЦСКА

Neva.Today01:19

«Зенит» победил ЦСКА, Дзюба отдал три голевые передачи

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Золотой дождь, любвеобильный Азмун и полёт Семака. Яркие фото праздника в Питере

Чемпионатвчера в 18:30

Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!

Советский спортвчера в 14:30

«Зенит» уже в статусе чемпиона одержал волевую победу над ЦСКА. Дзюба отдал три голевые передачи

Фонтанка.Рувчера в 13:55

«Зенит» надавил на слабое место ЦСКА с помощью еще одного крутого решения Семака. Объясняем с видео

Матч ТВ03:02

«Зенит» победил ЦСКА – 3:1. Дриусси сделал дубль, у Дзюбы три голевые передачи

Sports.ruвчера в 05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Армия и оружие

В Турции стартовали крупнейшие военно-морские учения

Обновлено в 09:28
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено в 20:15
Музыка

Тель-Авив официально открыл конкурс «Евровидение-2019»

"Евровидение-2019" официально стартовало с традиционной церемонии на "оранжевой дорожке", -сообщает корпорация на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

На Аляске потерпели крушение два самолета

Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Общество

Процедуру развода в России могут усложнить

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Политика

Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Общество

Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»

Обновлено в 20:11
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Здоровье

В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

Обновлено в 20:32
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, размещая свои ядерные вооружения на континенте, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 21:06
Общество

Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Здоровье

В Приморье обнаружили партию роллов с очень неправильными палочками

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в партии готового продукта специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 20:40
Происшествия

В Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

В результате прохождения ледохода на территории Верхнеколымского района в поселке Зырянка затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Обновлено в 20:23
Авто

В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены

Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.
Обновлено в 21:13
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Политика

Умер британский журналист Брайан Уолден

Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Общество

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.
Обновлено в 14:01
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено в 10:48
Экономика

Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов

Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Сергеевич Обляков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное