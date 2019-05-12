«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матчеАиФ Санкт-Петербург 01:03

Встреча прошла в воскресенье, 12 мая Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА в домашнем матче. Встреча в рамках 28-го тура чемпионата России прошла в северной столице в воскресенье, 12 мая. В составе хозяев дважды отличился Себастьян Дриусси.

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче

Экономика Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

Музыка Тель-Авив официально открыл конкурс «Евровидение-2019» "Евровидение-2019" официально стартовало с традиционной церемонии на "оранжевой дорожке", -сообщает корпорация на своем официальном сайте.

Происшествия На Аляске потерпели крушение два самолета Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.

Политика В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Общество Процедуру развода в России могут усложнить Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил существенно усложнить бракоразводный процесс в России.

Политика В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.

Политика Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Здоровье В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.

Общество Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.

Армия и оружие МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, размещая свои ядерные вооружения на континенте, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Общество Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

Здоровье В Приморье обнаружили партию роллов с очень неправильными палочками Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, в партии готового продукта специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки.

Происшествия В Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта В результате прохождения ледохода на территории Верхнеколымского района в поселке Зырянка затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Авто В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.

Политика Умер британский журналист Брайан Уолден Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.

Общество Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.

Хоккей Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019 Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.