Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матчеАиФ Санкт-Петербург 01:03

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Встреча прошла в воскресенье, 12 мая Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский ЦСКА в домашнем матче. Встреча в рамках 28-го тура чемпионата России прошла в северной столице в воскресенье, 12 мая. В составе хозяев дважды отличился Себастьян Дриусси.
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