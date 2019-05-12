Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1Известия вчера в 14:34

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба: «Дриусси — MVP матча с ЦСКА. Он один из ключевых игроков „Зенита“»

Sport24.ruвчера в 17:21

Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19

Советский спортвчера в 14:40

«Зенит» победил ЦСКА в ранге чемпиона России

Sportbox.RUвчера в 13:55

Зенит - ЦСКА - 3:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:43

Золотой дождь, любвеобильный Азмун и полёт Семака. Яркие фото праздника в Питере

Чемпионатвчера в 18:30

Игорь Корнеев: «„Зениту“ не нужно жалеть 25 миллионов на Мариу Фернандеса»

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

Дзюба сделал 3 голевые передачи в матче с ЦСКА

Sports.ruвчера в 13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

Украинские военные отработали захват судов в открытом море. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Обновлено вчера в 10:02
Наука

Мышечное заболевание лечат генной терапией

Обновлено вчера в 00:45
Шоу-бизнес

В лучших традициях шпионских фильмов: как на самом деле проходили роды Меган Маркл

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено вчера в 13:58
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Происшествия

Авиакомпания из-за неполадки отменила вылет на Superjet в Челябинск

Авиакомпания «Азимут» отменила вылет на самолете Сухой Superjet из Краснодара в Челябинск из-за технической неполадки – об этом сообщил один из пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:17
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей

Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая

Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено 11 мая в 18:46
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

В результате атаки на католическую церковь в деревне на севере Буркина-Фасо были убиты шесть человек, сообщает RFI.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено вчера в 00:58
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено 11 мая в 23:12
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Обновлено в 00:09
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Масштабные учения НАТО начинаются в Латвии

В маневрах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, военные США, а также международный батальон НАТО, дислоцированный в стране.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Обновлено вчера в 16:41
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено вчера в 12:00
Авто

Эксперты назвали рейтинг самых уродливых машин в мире

Экспертами автомобильного рынка был составлен рейтинг самых уродливых автомобилей в мире.
Обновлено вчера в 23:42
Кино

Канны приготовили насыщенную программу

В последний момент в программу вошла новая лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»: режиссер четыре месяца практически не выходил из монтажной, чтобы успеть ее завершить.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Гороскоп на 12 мая: Стрельцы забудут о любви, а Львы научатся уступать

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX) Деве советуют задуматься над тем, на что она готова пойти ради своих отношений.
Обновлено 11 мая в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Сергеевич Обляков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное