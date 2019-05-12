Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1РИА Новости 13:55

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. У хозяев голы забили Себастьян Дриусси (38-я, 86-я минуты) и Эмилиано Ригони (62).
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