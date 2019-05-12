Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионствоГазета.Ru 15:05

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Санкт-петербургский "Зенит" оформил чемпионский титул в Российской премьер-лиге в самолете по дороге с выезда в Грозный, где сыграл вничью с "Ахматом". А в матче 28-го тура с ЦСКА на родной "Газпром-Арене" сине-бело-голубые принимали почести.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заболотный обливает, Азмун обнимает, Семак летает. Яркие фото праздника в Питере

Чемпионат18:30

Матч «Зенит» — ЦСКА собрал рекордное количество зрителей

Нева Спорт18:00

Зенит - ЦСКА - 3:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:43

На бис! Золотой «Зенит» оставил ЦСКА без Лиги чемпионов?

Спорт-Экспресс14:10

Александр Бубнов: «Мастерский гол Дриусси и Дзюбы свел на нет усилия ЦСКА»

Sportbox.RU16:21

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Телеканал Санкт-Петербург14:01

Дзюба сделал 3 голевые передачи в матче с ЦСКА

Sports.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах в порту

Обновлено в 04:54
Экономика

Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло

Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено в 17:32
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 13-19 мая: не забывайте про парфюм и блеск в глазах

Успешными могут оказаться финансовые операции, вложение средств в долгосрочные проекты, в строительство, разработку полезных ископаемых.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Политика

В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика

На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
Происшествия

Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции

Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Технологии

Африканцы создадут деловой самолет с вертикальными взлетом и посадкой

Южноафриканская компания Pegasus Universal Aerospace занялась разработкой делового самолета VBJ с вертикальными взлетом и посадкой, который сможет использовать стандартные вертолетные площадки на городских зданиях и частных яхтах.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Кандидатов в президенты в США сочли слишком старыми для президентства

Сравнивая Трампа, который стал самым старым впервые избранным президентом, и 40-го президента США Рональда Рейгана, который избрался на второй срок в возрасте 73 лет, бывший глава Пентагона заметил, что последний был «довольно великим президентом».
Обновлено в 17:18
Общество

Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей

По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Транспорт

«Автодату» поставили на колеса

Сервисная навигационно-телематическая платформа "Автодата", создаваемая рабочей группой НТИ "Автонет", может пользоваться спросом у страховых компаний (для расчета стоимости страховых полисов для разных групп автовладельцев) и коммунальных служб (для сбора информации о качестве дорожного полотна), полагают эксперты.
Обновлено в 19:30
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Футбол

Александр Дюков: «Исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.
Обновлено в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное