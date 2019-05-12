Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионствоГазета.Ru 15:05

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Санкт-петербургский "Зенит" оформил чемпионский титул в Российской премьер-лиге в самолете по дороге с выезда в Грозный, где сыграл вничью с "Ахматом". А в матче 28-го тура с ЦСКА на родной "Газпром-Арене" сине-бело-голубые принимали почести.
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