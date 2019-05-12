Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1РИА Новости 13:55

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. У хозяев голы забили Себастьян Дриусси (38-я, 86-я минуты) и Эмилиано Ригони (62).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» обыграл ЦСКА. Дзюба отдал 3 голевые передачи

Sport24.ru13:56

Дзюба впервые сделал три голевых паса в одном матче. Он лучший ассистент РПЛ-2018/19

Советский спорт14:40

«Зенит» победил ЦСКА в ранге чемпиона России

Матч ТВ13:55

«Зенит» уже в статусе чемпиона одержал волевую победу над ЦСКА. Дзюба отдал три голевые передачи

Фонтанка.Ру13:55

«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Дриусси и трём голевым передачам Дзюбы

Чемпионат13:55

Команда Семака впервые обыграла ЦСКА

Спорт-Экспресс14:15

Дзюба сделал 3 голевые передачи в матче с ЦСКА

Sports.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Общество

В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров

Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено вчера в 00:18
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» сохранил лидерство в прокате

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" удержал лидерство в американском прокате в свои третьи выходные, не позволив новичкам опередить себя.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Экономика

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол

«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры

Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Наука

Следы загрязнения римской эпохи хранятся во льду Монблана

Хотя и менее датированный, чем в Гренландии, Альпийский отчет прослеживает основные периоды процветания римской античности с двумя очень отчетливыми пиками выбросов свинца.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Общество

В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ

Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Сергеевич Обляков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное