Зенит — ЦСКА 3:1РИА Новости 13:55

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. У хозяев голы забили Себастьян Дриусси (38-я, 86-я минуты) и Эмилиано Ригони (62).

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