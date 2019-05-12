Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА. Дзюба отдал 3 голевые передачиSport24.ru 12 мая в 13:56

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 12 мая
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
В Санкт-Петербурге завершился центральный матч 28-го тура РПЛ. «Зенит» принимал ЦСКА и добился победы (3:1). На перерыв команды ушли, забив друг другу по разу. На 30-й минуте Иван Обляков после передачи Марио Фернандеса вывел ЦСКА вперед.
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