Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Матч основных составов команд состоится в Санкт-Петербурге в субботу.

Технологии Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).

Футбол «Бавария» согласовала аренду Коутиньо Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Армия и оружие На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО Во время недавних учений НАТО на Аляске были задействованы мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» и «Оса» советской разработки.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.

Авто Infiniti анонсировала показ нового кроссовера Новый кроссовер с индексом QX55 появится летом 2020 года. Японская компания планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером.

Футбол «Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.

Футбол «Рома» подписала турецкого защитника Пресс-служба «Ромы» объявила о трансфере турецкого защитника Мерта Четина. С футболистом подписан 5-летний контракт.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России» Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Происшествия Спасатель в Болгарии избил россиянку На одном из пляжей Болгарии 50-летняя туристка из Москвы была избита спасателем. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Политика Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).