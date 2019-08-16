Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧРРИА Новости 13:00
Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Матч основных составов команд состоится в Санкт-Петербурге в субботу.
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Технологии
Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца
Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).
Обновлено в 07:03
Футбол
«Бавария» согласовала аренду Коутиньо
Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО
Во время недавних учений НАТО на Аляске были задействованы мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» и «Оса» советской разработки.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Авто
Infiniti анонсировала показ нового кроссовера
Новый кроссовер с индексом QX55 появится летом 2020 года. Японская компания планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Мальчик из США никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено в 09:29
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Рома» подписала турецкого защитника
Пресс-служба «Ромы» объявила о трансфере турецкого защитника Мерта Четина. С футболистом подписан 5-летний контракт.
Обновлено в 12:19
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Центр амбулаторной онкопомощи появится на юге Волгограда
Обновлено в 12:19
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика
Обновлено в 09:19
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Спасатель в Болгарии избил россиянку
На одном из пляжей Болгарии 50-летняя туристка из Москвы была избита спасателем. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:12
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Политика
Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
Букмекеры ставят на победу «Краснодара» над «Тамбовом» в Саранске
Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» переносили дважды — в связи с участием краснодарского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:50