Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧРРИА Новости вчера в 13:00
Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Матч основных составов команд состоится в Санкт-Петербурге в субботу.
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«Зенит» – «Ахмат». 17 августа 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ
КП - Санкт-Петербург14 августа в 16:15
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