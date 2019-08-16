Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Матч основных составов команд состоится в Санкт-Петербурге в субботу.

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Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

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