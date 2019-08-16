Футбол

«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧРРИА Новости вчера в 13:00

Зенит — Ахмат
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Матч основных составов команд состоится в Санкт-Петербурге в субботу.
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