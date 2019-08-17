Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеНева Спорт вчера в 14:11
«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В первом тайме командам не удалось открыть счёт, однако в начале второго игрового отрезка Никита Симдянкин отправил мяч в сетку ворот соперника.
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