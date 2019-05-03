Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 10:57
"Зенит" переиграл "Ахмат" в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги - 3:1. В составе победителей отличились Максим Левин, Даниил Князев и Владислав Молчан. За грозненский клуб забил Магомед-Эми Хакиев.
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Беким Балай: «Ахмат» борется за выход в Лигу Европы и постарается обыграть «Зенит»
Sports.ru30 апреля в 21:34
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Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
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Общество
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Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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Происшествия
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Общество
Выставка «Сделано в Сирии» пользуется растущим спросом посетителей и участников
Выставка "Сделано в Сирии", демонстрирующая в настоящее время продукцию местных предприятий и фирм, пользуется все большей популярностью как участников, так и посетителей.
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Новый император Японии впервые обратился к народу с речью
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Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
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Позднее российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
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Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
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АХЛ: Егор Коршков дебютировал за «Торонто Марлиз»
Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс».
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