Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 10:57
"Зенит" переиграл "Ахмат" в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги - 3:1. В составе победителей отличились Максим Левин, Даниил Князев и Владислав Молчан. За грозненский клуб забил Магомед-Эми Хакиев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Беким Балай: «Ахмат» борется за выход в Лигу Европы и постарается обыграть «Зенит»
Sports.ru30 апреля в 21:34
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Культура
Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
Обновлено в 17:02
Политика
Партия Мэй провалилась на выборах в Англии
По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины".
Обновлено в 13:19
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.
Обновлено в 17:31
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Транспорт
Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая
В субботу, 4 мая, в Москве пройдет репетиция парада Победы.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Онлайн-заемщики молодеют: кто и зачем берет микрозаймы в МФО
В прошлом году аналитики «Объединенного кредитного бюро» и MoneyMan в ходе исследования пришли к выводу, что основная аудитория онлайн-займов стремительно молодеет.
Обновлено в 20:50
Игры
Вышли системные требования для Rage 2
Bethesda опубликовала системные требования для Rage 2. Минимальные требования: процессор Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X, 8 гигабайт оперативной памяти, 50 гигабайт свободного места на жестком диске и видеокарта Nvidia GTX 780 3 Гб или AMD R9 280 3 Гб.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом»
Обновлено в 17:50
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Политика
Картину Нельсона Манделы продали за 112 тысяч долларов в США
Дочь Манделы выставила картину своего родителя на торги. Всего бывший лидер ЮАР оставил после себя чуть менее 22 набросков.
Обновлено в 03:47
Футбол
Тухель: «Об уходе из „ПСЖ“ даже и не задумывался»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что не планирует покидать французский клуб.
Обновлено в 13:08
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Собянин отметил преимущества станции БКЛ «Савеловская»
За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров.
Обновлено в 09:52
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14