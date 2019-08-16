Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенстваСоветский спорт вчера в 12:50
В составе клуба из Санкт-Петербурга голами отметились Никита Симдянкин (46-я минута) и Вадим Симутенков (59). Добавим, что матч основных команды состоится в субботу, 17 августа, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
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В Крыму случайно запустили управляемую ракету
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Обновлено вчера в 04:20
Политика
Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России
Сдерживать российскую сторону поможет размещение американский войск на территории Польши.
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Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
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Политика
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Обновлено вчера в 23:49
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
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Наука
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Футбол
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Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
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Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
В НАТО обвинили самолет Шойгу в небезопасном маневре
Обновлено 14 августа в 17:11
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
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Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Цорн поздравил Мельгарехо с юбилейным матчем за «Спартак»
Руководитель красно-белых поздравил полузащитника Лоренсо Мельгарехо с достижением рубежа в 100 матчей за московскую команду.
Обновлено 15 августа в 16:15
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Умер голливудский актер Питер Фонда
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Обновлено 15 августа в 19:46
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
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Бывший гендиректор «Рустави 2» учредил новую телекомпанию
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Вице-президент Xiaomi показал на видео смартфон Redmi Note 8
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
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Обновлено вчера в 06:13
Футбол
«Хаддерсфилд» уволил Яна Зиверта через 7 месяцев после назначения
Под руководством Зиверта «Хаддерсфилд» не смог удержаться в английской премьер-лиге и неудачно начал сезон в чемпионшипе.
Обновлено в 02:38
Экономика
Фармацевтическую лактозу осенью впервые начнут производить в РФ
Объем импортируемой лактозы, по данным ФТС РФ, составляет на сегодняшний день около 18 тысяч тонн в год, основными поставщиками являются Литва и Франция.
Обновлено в 01:15
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
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