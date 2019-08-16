Футбол

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенстваСоветский спорт вчера в 12:50

В составе клуба из Санкт-Петербурга голами отметились Никита Симдянкин (46-я минута) и Вадим Симутенков (59). Добавим, что матч основных команды состоится в субботу, 17 августа, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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