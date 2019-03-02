Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»Петербургский дневник 03:00

В субботу, 2 марта, «Зенит» проведет первую игру РПЛ в 2019 году. В матче 18 тура петербургские футболисты встретятся с командой «Урал», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь Андрей Лунев выйдет в черном.
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«Урал» — «Зенит»: Азмун и Барриос выйдут на поле в составе гостей с первых минут

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Стали известны составы «Урала» и «Зенита» на матч чемпионата России

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Спорт-Экспресс02:10

Теперь «Зенит» тащит не Дзюба, а Азмун: 3 гола в 3 матчах. Король!

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Жирков играет в официальном матче впервые после ЧМ-2018

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Григорий Иванов: Через три-четыре года свои игроки начнут приносить славу уральскому футболу

Накануне.Ru28 февраля в 06:50
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Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска

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Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

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Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

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Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:36
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Обновлено в 06:27
Политика

«Он озверел»: появилось видео, как Порошенко хлопает девушку по щеке

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку.
Обновлено в 08:50
Спорт

Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

Президент России Владимир Путин объявил открытой зимнюю Универсиаду в Красноярске.
Обновлено в 09:54
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Общество

Как прошли акции «жёлтых жилетов» во Франции

Сторонники протестного движения «жёлтые жилеты» в 16-й раз вышли на улицы французских городов.
Обновлено в 10:04
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Политика

Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
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Спорт

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Обновлено в 07:43
Политика

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Обновлено в 08:38
Происшествия

Возле МГУ задержали организатора акции в поддержку Азата Мифтахова

Возле главного здания МГУ задержали организатора акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова Дмитрия Иванова.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту американского Ньюарка

Около здания аэропорта американского города Ньюарк столкнулись два самолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире

В пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик.
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Политика

Посольство в Лондоне прокомментировало секретность вокруг дела Скрипалей

Секретность, созданная вокруг инцидента в Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, проводимой властями Великобритании, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
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Космос

SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2

Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:03
Футбол

Гончаренко признал низкий уровень команды

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от тульского "Арсенала" (0:2) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), предает "Советский спорт".
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Армия и оружие

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
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Оксана Драпкина о сбалансированном питании, прививках и борьбе с алкоголизмом

Диеты вообще, как правило, не имеют отношения к правильному питанию.
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Обновлено в 09:25
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Определились финалисты конкурса «Лидеры России»

В пятницу, 1 марта, состоялось заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России».
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На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
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Все трое полицейских задержаны. В республиканском МВД подтвердили факт задержания сотрудников полиции.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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