Футбол

Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ
РИА Новости
10:10

Футболисты Александр Анюков, Артем Дзюба и Миха Мевля выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче чемпионата России по футболу против "Ростова". Матч состоится на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 19:00 мск.
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«Зенит» определился со стартовым составом на матч против «Ростова»

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Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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