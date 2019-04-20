Футбол
Раскрыт состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»Мойка78 вчера в 13:09
Тренерский штаб «Зенита» определился с тем, кто из игроков выйдет на поле против «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч петербургский клуб проведет на выезде. Как сообщает пресс-служба клуба, защищать ворота петербуржцев в мачте 20 апреля будет Андрей Лунев.
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