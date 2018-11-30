Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»
Петербургский дневник
вчера в 12:09

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал стартовый состав на матч с «Копенгагеном». Дзюба и Дриусси выйдут на поле с первых минут игры.
Петербургский дневниквчера в 12:09
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе хозяев поля выйдут
 Андрей Лунёв, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Далер Кузяев, Эрнани, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.
RT на русскомвчера в 12:01

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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

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«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

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