Футбол
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал стартовый состав на матч с «Копенгагеном». Дзюба и Дриусси выйдут на поле с первых минут игры.
Петербургский дневниквчера в 12:09
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С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе хозяев поля выйдут Андрей Лунёв, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Далер Кузяев, Эрнани, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.RT на русскомвчера в 12:01
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