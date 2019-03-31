Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»RT на русском 06:17
Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
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Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
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Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
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Политика
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
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Общество
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Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
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Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено в 04:44
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
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Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Путин напомнил об идее антитеррористической коалиции
Путин обратил внимание саммита на необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, что в целом стабилизировало бы ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 06:15
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
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Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева не оценила перья и блестки в коллекции Галины Юдашкиной
Знаменитая певица Алла Пугачева не оценила в коллекции 29-летней дочери Валентина Юдашкина Галины Юдашкиной перья и блестки.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
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Шоу-бизнес
Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»
39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Кино
Серебренникова удостоили кинопремией «Ника» за лучшую режиссуру
Обновлено в 05:19
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
По прогнозу синоптиков в воскресенье, 31 марта, в Петербурге ожидается сильный западный, северо-западный ветер, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ
Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что США совместно с союзниками по НАТО в начале апреля этого года анонсируют новые меры против России в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:41
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Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Российский президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв на военную службу в апреле-июле.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26