«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке СерраноСпорт-Экспресс 06:16

Испанский тренер по физической подготовке Исаака Серрано покидает "Зенит", информирует клубная пресс-служба. 41-летний специалист работал в основном составе команды с 2016-го года.

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Серрано

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