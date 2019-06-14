Футбол
«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке СерраноСпорт-Экспресс 06:16
Испанский тренер по физической подготовке Исаака Серрано покидает "Зенит", информирует клубная пресс-служба. 41-летний специалист работал в основном составе команды с 2016-го года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Экономика
МПР к 1 августа должно представить доклад о совершенствовании экологического сбора - поручение Гордеева
Первый доклад с предложениями должен быть представлен в правительство 1 августа 2019 года, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Обновлено в 11:38
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Технологии
Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами
Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Родителям Началовой понадобилась психологическая реабилитация
В недавнем интервью отец Юлии Началовой Виктор признался, что после смерти дочери они с женой обратились к психологу.
Обновлено в 09:51
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Общество
Кто в доме хозяин: пассивные омичи теряют сотни тысяч на капремонте своих домов
В Фонде капремонта возражают: полипропиленовые стояки на отопление сейчас не ставят.
Обновлено в 06:25
Происшествия
ЕС осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз выступил с таким заявлением после того, как в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной
«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23